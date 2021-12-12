Ученые Университета Гонконга: вакцина Pfizer в 32 раза менее эффективна против омикрон-штамма

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12 декабря 2021, 12:08 Источник: ТАСС

Омикрон-штамм, Fleig /globallook.com

Вакцина Pfizer, разработанная консорциумом компаний Pfizer и BioNTech, показала против омикрон-штамма эффективность в 32 раза меньшую по сравнению с исходным вариантом коронавируса. К такому заключению пришли ученые из Гонконгского университета и Китайского университета Гонконга.

«Мы видим, что у большинства людей [после двух доз данной прививки] был высокий уровень противовирусной активности против исходного варианта Sars-CoV-2, однако эта способность была значительно - в 32 раза или более - снижена против омикрон-разновидности»,- заявил профессор медицинского факультета Университета Гонконга Малик Пейрис. Его слова приводит газета South China Morning Post.

При этом ученые заверили, что вакцины по-прежнему защищают от тяжелого течения болезни и летального исхода. В настоящее время они изучают эффективность против омикрон-штамма другой доступной в Гонконге вакцины от китайского производителя Sinovac.

Ранее на этой неделе компании Pfizer и BioNTech — опубликовали пресс-релиз, в котором сообщили, что три дозы их вакцины успешно нейтрализуют омикрон-штамм.

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