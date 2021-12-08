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Pfizer: три дозы вакцины успешно нейтрализуют омикрон-штамм

, 16:55 Источник: Интерфакс

Pfizer: три дозы вакцины успешно нейтрализуют омикрон-штамм
Вакцина, Dinendra Haria /globallook.com

Компании Pfizer и BioNTech — разработчики вакцины от коронавируса Pfizer — сообщили, что три дозы их вакцины нейтрализуют омикрон-штамм. Об этом говорится в пресс-релизе компаний, опубликованном в среду.

В пресс-релизе приводятся данные лабораторных исследований. Чтобы определить эффективность вакцины, была взята иммунная сыворотка у людей, которые за месяц до этого получили так называемую бустерную, третью дозу вакцины. Сыворотка успешно нейтрализовала омикрон-штамм.

При этом в релизе подчеркивается, что двух доз вакцины Pfizer «может быть недостаточно для защиты от инфицирования вариантом омикрон».

Pfizer и BioNTech сообщили также, что в настоящее время идет разработка вакцины против омикрон-штамма. Она будет доступна в марте 2022 года.

Ранее сегодня Всемирная организация здравоохранения сообщила, что омикрон-штамм зарегистрирован уже в 57 странах мира, однако вариант «дельта» остается доминантной мутацией COVID-19 на планете.

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