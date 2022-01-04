Врач-реабилитолог Ушаков заявил, что практика стояния на гвоздях противопоказана людям с гипертонией и онкологией

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4 января 2022, 13:33

гвозди, pixabay.com

Врач отделения медицинской реабилитации Сеченовского университета Вячеслав Ушаков заявил, что практиковать стояние на гвоздях противопоказано беременным женщинам и людям, страдающим рядом заболеваний.

Вячеслав Ушаков подчеркнул, что практика стояния на гвоздях пришла из Индии и является разновидностью иглоукалывания. Врач в беседе с Агентством городских новостей "Москва" отметил, что практиковать этот метод "терапии" нельзя беременным женщинам, людям с онкологическими заболеваниями, эпилепсией, гипертонией, проблемами с сердцем. Кроме того, это противопоказано гражданам с повышенной температурой и ранами на ступнях.

Медик добавил, что к настоящему моменту традиционная медицина не нашла доказательств эффективности этой методики.

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