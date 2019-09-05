Иглоукалывание спасает от похмелья?

Ученые из Южной Кореи и США выяснили, что иглоукалывание помогает снизить симптомы похмелья. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на публикацию исследования в научном журнале Science Advances.

Однако, учёные отметили, что, несмотря на успешный результат, пока неизвестно будет ли подобный метод работать в принципе, особенно помогать людям. По данным источника, эксперимент проводился на приученных к алкоголю группе лабораторных крыс.

Учёные давали грызунам на протяжении 16 дней воду с небольшим количеством этилового спирта (от 1 до 7%), а других поили обычной водой, чтобы позже сравнить поведение животных.

На 17 день исследователи оставили крыс на два часа без разбавленного спирта, после чего у них начали дрожать конечности и появилась тревожность, то есть начался синдром похмелья. Учёные начали укалывать крыс в специальную точку Шэнь-мэнь на сгибе с внутренней стороны запястья, чтобы спасти их от похмелья.

Результаты эксперимента показали, что после проведённой процедуры грызуны стали пить меньше. Однако подобное исследование на людях ранее не привело к значимому эффекту.

"Наши результаты подтверждают, что акупунктура может открыть новую стратегию лечения от алкогольной зависимости", - отметил автор исследования.