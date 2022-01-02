Диетолог Елена Соломатина объяснила любовь россиян к лапше и пюре быстрого приготовления

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2 января 2022, 11:52 Источник: АГН Москва

Фото: pixabay.com

Пристрастие многих россиян к продуктам быстрого приготовления — лапше или картофельному пюре — вызвано тем, что они содержат глутамат натрия, который «взбадривает» нервную систему. Так считает кандидат медицинских наук, врач-диетолог Елена Соломатина.

«Продукты быстрого приготовления популярны по причине содержания в них соли и глутамата натрия. Глутамат натрия - это такой побудитель нервной системы. Он возбуждает нервную систему. И нам кажется, что мы более активны, мы лучше соображаем. Но глутамат натрия идет в сочетании с большим количеством соли. То есть он задерживает жидкость в организме. Эта задержка жидкости может дать очень нехороший эффект»,- сказала Соломатина.

Как объяснила врач, нет ничего страшного, если употреблять такую еду изредка — например, в путешествиях. Однако даже в этих случаях лучше не сдабривать ее специями из пакетиков, поскольку в них тоже содержится большое количество соли.

Диетолог рекомендует перед покупкой подобных продуктов внимательно изучать их состав и выбирать максимально натуральный.

Ранее СМИ сообщали, что в России с начала года продано более 2 млрд упаковок лапши быстрого приготовления - это на 6,1% больше, чем год назад.

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