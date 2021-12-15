В России увеличился спрос на лапшу быстрого приготовления

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15 декабря 2021, 13:19 Источник: Коммерсантъ

Фото: pixabay.com

В России с начала года продано более двух млрд упаковок лапши быстрого приготовления — на 6,1 больше, чем в 2020 году. Эксперты связывают это, в том числе со снижением уровня доходов населения.

Так, по наблюдениям гендиректора компании «Натурал Фудс» Натальи Николаевой, лапшу быстрого приготовления стали чаще покупать люди, раньше относившиеся негативно к этому продукту — к примеру, пенсионеры.

Исполнительный директор компании «Русбренд» Алексей Поповичев считает, что лапшу стали чаще покупать офисные сотрудники тех компаний, где из-за сокращений штата закрылись столовые.

«Люди со средним и высоким доходом могут позволить себе обед в заведениях общепита или заказать доставку. Но для тех, у кого небольшой доход, продукт действительно может быть альтернативой», — говорит он.

Есть и еще одно мнение: лапшу быстрого приготовления стали покупать больше, чем в прошлом году, потому что в 2021-м в России выросло число трудовых мигрантов, для которых этот продукт является частью постоянного рациона из-за своей дешевизны.

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