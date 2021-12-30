Аргументы Недели Здоровье 13+

Минздрав РФ зарегистрировал препарат от коронавируса «Ковид-глобулин»

, 09:25 Источник: ТАСС

Минздрав РФ зарегистрировал препарат от коронавируса «Ковид-глобулин»
медик, фото: pixels.com

Министерство здравоохранения России выдало регистрационное удостоверение препарату против новой коронавирусной инфекции «Ковид-глобулин». Об этом в четверг, 30 декабря, сообщили в пресс-службе Ростеха.

«Разработка холдинга «Нацимбио» госкорпорации «Ростех» в ходе клинических испытаний подтвердила эффективность, безопасность и способность нейтрализовывать коронавирус»,- пояснили в ведомстве.

Отмечается, что «Ковид-глобулин», созданный на основе плазмы крови людей, перенесших COVID-19, и содержащий антитела к коронавирусу, получил постоянное регистрационное удостоверение Минздрава РФ.

«Первый в мире препарат специфического антиковидного иммуноглобулина успешно прошел две заключительные фазы клинических исследований, доказав свою безопасность и эффективность»,- поделился генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов.

В ходе двойного слепого плацебо-контролируемого сравнительного исследования у 7 из 10 пациентов, получавших «Ковид-глобулин», снижался риск развития тяжелой формы заболевания. При этом наибольшую эффективность препарат показал на ранних стадиях болезни. В 70% лечение помогло избежать таких осложнений, как появление цитокинового шторма, почечной недостаточности, тромбоэмболических осложнений, развития острого респираторного дистресс-синдрома, увеличения степени поражения легких и ухудшения клинической симптоматики.

Ранее сообщалось, что назальная вакцина против коронавируса «Спутник» поступит на рынок в первом квартале 2022 года.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

БА

Политика

Депутат Хинштейн предложил лишать российского гражданства за «ненависть к стране и народу»

Депутат Хинштейн предложил лишать российского гражданства за «ненависть к стране и народу»

Депутат Государственной думы Александр Хинштейн предложил расширить основания для лишения российского гражданства, особенно для тех, кто получил его по праву рождения. Так политик отреагировала на проект президента РФ Владимира Путина, который он внес в среду в нижнюю палату парламента.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Происшествия