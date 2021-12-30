Минздрав РФ зарегистрировал препарат от коронавируса «Ковид-глобулин»

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30 декабря 2021, 09:25 Источник: ТАСС

медик, фото: pixels.com

Министерство здравоохранения России выдало регистрационное удостоверение препарату против новой коронавирусной инфекции «Ковид-глобулин». Об этом в четверг, 30 декабря, сообщили в пресс-службе Ростеха.

«Разработка холдинга «Нацимбио» госкорпорации «Ростех» в ходе клинических испытаний подтвердила эффективность, безопасность и способность нейтрализовывать коронавирус»,- пояснили в ведомстве.

Отмечается, что «Ковид-глобулин», созданный на основе плазмы крови людей, перенесших COVID-19, и содержащий антитела к коронавирусу, получил постоянное регистрационное удостоверение Минздрава РФ.

«Первый в мире препарат специфического антиковидного иммуноглобулина успешно прошел две заключительные фазы клинических исследований, доказав свою безопасность и эффективность»,- поделился генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов.

В ходе двойного слепого плацебо-контролируемого сравнительного исследования у 7 из 10 пациентов, получавших «Ковид-глобулин», снижался риск развития тяжелой формы заболевания. При этом наибольшую эффективность препарат показал на ранних стадиях болезни. В 70% лечение помогло избежать таких осложнений, как появление цитокинового шторма, почечной недостаточности, тромбоэмболических осложнений, развития острого респираторного дистресс-синдрома, увеличения степени поражения легких и ухудшения клинической симптоматики.

Ранее сообщалось, что назальная вакцина против коронавируса «Спутник» поступит на рынок в первом квартале 2022 года.

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