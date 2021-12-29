Назальная вакцина против коронавируса будет особенно эффективна против омикрон-штамма

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29 декабря 2021, 16:31

вакцина, фото: pixels.com

Назальная вакцина против новой коронавирусной инфекции «Спутник» поступит на рынок в первом квартале 2022 года. Об этом в среду, 29 декабря, сообщили в официальном Twitter-аккаунте разработчика препарата.

«Назальная вакцина «Спутник» будет особенно эффективна против высокотрансмиссивного омикрон-штамма не только с точки зрения защиты от самого вируса, но и с точки зрения предотвращения его передачи»,- говорится в сообщении.

Доклинические испытания назального «Спутника» начались в апреле, в октябре стартовали клинические исследования, которые не выявили побочных эффектов от вакцины. Отмечается, что сыворотка подойдет как тем, кто вакцинирован «Спутником V» или «Спутником Лайт», так и привитым любым другим препаратом.

Ранее врач Александр Мясников рассказал, что назальная вакцина может застопорить размножение «омикрона» именно в месте проникновения - в носоглотке.

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