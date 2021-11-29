ВОЗ предупредила переболевших коронавирусом о высоком риске заражения штаммом «омикрон»

Аргументы Недели → Здоровье 13+

29 ноября 2021, 07:37 Источник: РИА Новости

медик, фото: Dmytro Smoliyenkoukrinform/Global Look Press

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что переболевшие новой коронавирусной инфекцией имеют высокий риск заразиться омикрон-штаммом. Подробная информация будет доступна «в ближайшие дни и недели».

Также в ВОЗ подтвердили, что используемые в настоящий момент ПЦР-тесты способны выявлять заражение новым штаммом коронавируса.

Ранее ВОЗ приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса как вызывающий беспокойство. При этом организация пока не располагает достаточными данными для того, чтобы заявлять: «омикрон» опаснее «дельты».

Кроме того, пока нет доказательств, что новый штамм вызывает какие-то отличные от уже известных симптомов COVID-19 у людей, которые им инфицированы.

В свою очередь, врач из ЮАР Анжелик Кутзее назвала признаками нового варианта коронавируса усталость, учащённый пульс и высокую температуру. Ни у кого из заразившихся новым штаммом не было потери обоняния и вкуса.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости