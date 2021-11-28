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Врач из ЮАР Анжелик Кутзее перечислила симптомы заражения омикрон-штаммом коронавируса

, 18:30

Врач из ЮАР Анжелик Кутзее перечислила симптомы заражения омикрон-штаммом коронавируса
фото: pixabay.com

Врач из ЮАР Анжелик Кутзее, которая первая сообщила о появлении пациентов с омикрон-штаммом коронавирусной инфекции COVID-19, назвала симптомы нового варианта коронавируса. Доктор Кутзее заявила, что у пациентов, заразившихся омикрон-штаммом, наблюдаются необычные проявления заболевания.

При заражении молодые люди жаловались на сильную усталость. Ни у кого из заразившихся новым штаммом не было потери обоняния и вкуса,- передаёт РИА Новости.

У шестилетнего ребёнка врачи выявили учащённый пульс и высокую температуру. Через два дня состояние малыша стало гораздо лучше.

Южноафриканский врач также рассказала, что в период пандемии встречалась с пациентами, зараженными разными штаммами коронавируса, и их симптомы значительно отличались от нового. Симптомы омикрон-штамма проявляются в лёгкой форме. Кутзее добавила, что число вакцинированных и невакцинированных среди заболевших примерно одинаково.

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