Мясников: продукты с содержанием пальмового масла повышают уровень «плохого» холестерина
25 ноября 2021, 07:59
Известный телеведущий и врач Александр Мясников призывает людей не злоупотреблять продуктами с содержанием пальмового масла. По его словам, этот ингредиент повышает уровень «плохого» холестерина в крови.
Медик уточнил, что пальмовое масло нередко используют в пищевой промышленности, например, при приготовлении хлебобулочных и кондитерских изделий.
«Там идет процесс обработки этих жиров, которые идут в выпечку, пищевую промышленность. Он заканчивается образованием так называемых транс-жиров, которые повышают уровень именно "плохого" холестерина»,- пояснил Мясников в эфире телеканала «Россия 1».
Ранее врач-диетолог Алексей Ковальков рассказал, какие продукты следует добавить в рацион, чтобы снизить уровень «плохого» холестерина.
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