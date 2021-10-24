Диетолог Ковальков заявил, что залежавшиеся яблоки и отруби помогут избавиться от «плохого» холестерина

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24 октября 2021, 10:38

яблоки, фото: pixels.com

Врач-диетолог Алексей Ковальков рассказал, какие продукты следует добавить в рацион, чтобы снизить уровень «плохого» холестерина. По его словам, в первую очередь необходимо нормализовать показатели сахара в крови.

Ковальков рекомендует употреблять достаточное количество белка и клетчатки, которой, например, богаты отруби, а также пектины, которые образуются в несобранных вовремя яблоках. Он пояснил, что темные пятнышки можно срезать, сложить в банку, но без добавления сахара, и заморозить. Затем этот продукт можно использовать как добавку к пище, добавил врач.

Также диетолог советует ограничить употребление быстрых углеводов.

«Количестве углеводов не должно превышать 110-115 граммов на человека в сутки … Конечно, идеально рассчитать для каждого человека персонально с учетом его умственных и физических нагрузок», - уточнил эксперт.

Также он призывает устранить хронические проблемы, приводящие к реактивному воспалению, связанному с повышенным уровнем холестерина: гайморит, колит, энтерит, гастрит и больные зубы.

Ранее ученые пришли к выводу, что существенное замедление роста ногтей на ногах может указывать на многократно повышенный уровень холестерина в крови.

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