Специалисты Mayo Clinic заявили, что замедление роста ногтей на ногах может указывать на опасный уровень холестерина

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23 сентября 2021, 16:34 Источник: Daily Express

пальцы ног, pixabay.com

Специалисты Mayo Clinic недавно провели исследование и пришли к выводу, что существенное замедление роста ногтей на ногах может указывать на многократно повышенный уровень холестерина в крови.

По словам экспертов, холестерин сужает сосуды и ограничивает кровоток, что в свою очередь оказывает влияние на длину ногтей. Кроме того, люди, имеющие такую проблему, после активной деятельности могут чувствовать болезненные судороги в икроножных мышцах.

Прочими признаками проблем с артериями являются онемение в ногах, выпадение волос, а также чувство замерзания голеней и стоп.

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