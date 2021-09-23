Специалисты Mayo Clinic заявили, что замедление роста ногтей на ногах может указывать на опасный уровень холестерина

Специалисты Mayo Clinic недавно провели исследование и пришли к выводу, что существенное замедление роста ногтей на ногах может указывать на многократно повышенный уровень холестерина в крови.
По словам экспертов, холестерин сужает сосуды и ограничивает кровоток, что в свою очередь оказывает влияние на длину ногтей. Кроме того, люди, имеющие такую проблему, после активной деятельности могут чувствовать болезненные судороги в икроножных мышцах.
Прочими признаками проблем с артериями являются онемение в ногах, выпадение волос, а также чувство замерзания голеней и стоп.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.