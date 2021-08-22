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Диетолог Кескинер заявила, что сокращение потребления жиров и занятия спортом помогают снизить уровень холестерина

, 08:29 Источник: Sözcü

Диетолог Кескинер заявила, что сокращение потребления жиров и занятия спортом помогают снизить уровень холестерина
скандинавская ходьба, pixabay.com

Диетолог Дюрдане Кескинер сообщила, что существует способ снизить уровень холестерина в организме без использования лекарств. По ее словам, следует обратить внимание на питание и физическую активность.

Врач уточнила, что существуют два вида холестерина: "хороший" (ЛПВП) и "плохой" (ЛПНП). Они должны существовать в человеческом организме в балансе.

Чтобы снизить уровень ЛПНП и повысить уровень ЛПВП, диетолог посоветовала регулярно заниматься спортом и избавиться от лишнего веса. Также следует придерживаться ряда правил в питании, в частности, сократить потребление жиров и в большей мере есть продукты с ненасыщенными жирами.

Кроме того, в течение дня необходимо пить больше воды и употреблять больше клетчатки.

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