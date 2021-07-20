Специалисты медклиники: жировые наросты на пальцах ног могут указывать на высокий уровень холестерина

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20 июля 2021, 23:03

ноги, фото: pixels.com

СМИ со ссылкой на специалистов медицинской клиники сообщили, что жировые наросты на пальцах ног могут указывать на повышенный уровень содержания холестерина в крови. Соответствующий материал опубликовало издание Daily Express.

В источнике говорится, что накопление вредных веществ в крови чаще всего протекает бессимптомно. Однако эксперты отметили, что иногда признаки заболевания могут проявляться на поверхности кожи. В клинике уточнили, что жировые образования могут появиться на пальцах ног и на ахилловом сухожилии. Образования достигают семи сантиметров, говорят медики.

Кроме того, высокий уровень холестерина повышает риск возникновения закупоривая артерии, инсульта или сердечного приступа. Врачи рекомендуют соблюдать активный образ жизни и диету с высоким содержанием ненасыщенных жиров.

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