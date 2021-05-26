Мясников дал советы, как избежать инсульта

Врач и ведущий популярной телепрограммы о здоровье Александр Мясников дал советы, как избежать инсульт. Доктор Мясников предупредил, что "все инсульты начинаются задолго до приступа". Для снижения риска этого заболевания важно выполнять пять правил.
Мясников порекомендовал телезрителям поддерживать нормальное артериальное давление, контролировать уровень холестерина, сахара, массу тела и отказаться от курения.
Доктор Мясников напомнил, что сущуствуют два вида инсульта — ишемический и геморрагический. Первый случается при кислородном голодании (ишемии) и выявляется в 80% случаев. Его основными причинами являются закупорка бляшек и эмболия. Геморрагический инсульт возникает в 20% случаев и происходит из-за разрыва сосуда.
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