В Подмосковье выросла заболеваемость коронавирусом среди детей: «Два ребенка находятся на ИВЛ»

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8 ноября 2021, 13:59 Источник: РИА Новости

медик слушает девочку, фото: pixels.com

Министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова сообщила, что в регионе выросла заболеваемость новой коронавирусной инфекцией среди детей до 9 лет. По ее словам, два ребенка находятся на ИВЛ.

«Растет доля заболевших детей в возрасте от 0 до 9 лет на 1% … У нас в области открыто 250 детских коек, именно для коронавирусных инфекций, и практически все они заняты на 90% постоянно ... два ребенка в настоящее время находятся на ИВЛ»,- уточнила глава регионального ведомства.

Стригункова отметила, что детей, как правило, госпитализируют с пневмонией.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко уже говорил, что заболеваемость коронавирусом среди детей начинает расти. Он тогда заявил, что экспертиза детской вакцины скоро завершится.

В свою очередь, вирусолог Владимир Гущин рассказал о составе препарата.

Также глава центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург утверждал о незначительных побочных эффектах на вакцину.

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