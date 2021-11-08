Аргументы Недели Здоровье 13+

В Подмосковье выросла заболеваемость коронавирусом среди детей: «Два ребенка находятся на ИВЛ»

, 13:59 Источник: РИА Новости

В Подмосковье выросла заболеваемость коронавирусом среди детей: «Два ребенка находятся на ИВЛ»
медик слушает девочку, фото: pixels.com

Министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова сообщила, что в регионе выросла заболеваемость новой коронавирусной инфекцией среди детей до 9 лет. По ее словам, два ребенка находятся на ИВЛ.

«Растет доля заболевших детей в возрасте от 0 до 9 лет на 1% … У нас в области открыто 250 детских коек, именно для коронавирусных инфекций, и практически все они заняты на 90% постоянно ... два ребенка в настоящее время находятся на ИВЛ»,- уточнила глава регионального ведомства.

Стригункова отметила, что детей, как правило, госпитализируют с пневмонией.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко уже говорил, что заболеваемость коронавирусом среди детей начинает расти. Он тогда  заявил, что экспертиза детской вакцины скоро завершится.

В свою очередь, вирусолог Владимир Гущин рассказал о составе препарата. 

Также глава центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург утверждал о незначительных побочных эффектах на вакцину.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

БА

Мнение

Легендарный парад

Легендарный парад

На Красной площади в Москве 80 лет назад состоялся легендарный парад, с которого начался наш путь к Победе 1945 года в Великой Отечественной войне. В этот день, 7 ноября, состоялись военные парады и в других городах СССР, но этот был знаковым. Потом будет не один парад на Красной площади в честь Октябрьской революции. На одном из них в честь 40-летия Октября в 1957 году повезло участвовать и автору этого материала. Каждый парад перед его проведением требует массу труда и энергии. Но тот парад, юбилей которого мы сегодня отмечаем, был действительно особым, когда участники отправлялись вместо отдыха в бой, из которого не все возвратились, но они честно выполнили свой долг перед Родиной.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью