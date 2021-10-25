Гинцбург сообщил о незначительных побочных эффектах на вакцину от коронавируса для подростков

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25 октября 2021, 08:24 Источник: ТАСС

шприц, фото: NGYNA/Global Look Press

Глава центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о побочных реакциях на вакцину против новой коронавирусной инфекции у подростков. В июле на базе двух московских больниц стартовали клинические испытания препарата «Спутник V» для детей от 12 до 17 лет.

«У вакцины детской очень незначительные побочные эффекты - поднятие температуры до 37,2-37,3 градусов», - пояснил эксперт.

Напомним, что 23 сентября Минздрав РФ получил документы на регистрацию детской вакцины против коронавируса. Она может получить название «Спутник M».

Врач-инфекционист Николай Малышев рассказал об особенностях детской вакцины против коронавирусной инфекции.

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