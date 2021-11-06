Мурашко заявил, что экспертиза детской вакцины от коронавируса скоро завершится

Аргументы Недели → Здоровье 13+

6 ноября 2021, 18:28 Источник: ТАСС

Михаил Мурашко, фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что заболеваемость новой коронавирусной инфекцией среди детей начинает расти. По его словам, для защиты несовершеннолетних разработана вакцина на базе препарата «Спутник V».

«Нужно отметить, что очень важно защитить маленьких детей, поэтому сейчас идет экспертиза, завершается уже, новой лекарственной формы. В ближайшее время ожидаем, что будет доступна. Все эти вакцины делаются на платформе вакцины "Спутник", которая доказала, что она безопасна и эффективна»,- пояснил глава ведомства в ходе рабочей поездки в Рязанскую область.

Мурашко отметил, что более трех тысяч детей с коронавирусом находятся под наблюдением врачей в Рязанской области.

Ранее глава центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил о незначительных побочных эффектах на вакцину от коронавируса для подростков.

В свою очередь, вирусолог Владимир Гущин рассказал о составе препарата.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости