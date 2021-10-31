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Австралийские эксперты перечислили продукты, которые приближают деменцию

, 22:58

Австралийские эксперты перечислили продукты, которые приближают деменцию
дедушка, фото: pixels.com

Специалисты из организации Dementia Australia рассказали о продуктах, употребление которых увеличивает риск развития деменции. Соответствующее исследование опубликовали в издании «Daily Express».

Эксперты отметил, что люди, которые едят много продуктов, содержащих насыщенные жиры и трансжиры, находятся в группе риска. Они советуют исключить из ежедневного рациона жирную молочную продукцию, например, сливочное масло, мясную, сало, пальмовое и кокосовое масло и шоколад. Специалисты уточнили, что трансжиров много в фастфуде, вредных закусках, жареных продуктах и выпечке - тортах и печенье.

Медики понимают, что следование этим рекомендациям не поможет избежать деменции со стопроцентной вероятностью, но позволит снизить риск развития заболевания в несколько раз.

Также они считают, что снизить риск помогут фрукты и овощи, богатые антиоксидантами, и продукты с мононенасыщенными и полиненасыщенными жирами.

Ранее ученые выяснили, что возрастная макулодистрофия, катаракта и связанный с нарушениями зрения диабет могут предшествовать развитию деменции. 

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