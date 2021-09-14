Ученые рассказали о связи между заболеваниями глаз и развитием деменции

Аргументы Недели → Здоровье 13+

14 сентября 2021, 17:04

фото: pixabay

Ученые провели исследование и выяснили, что возрастная макулодистрофия, катаракта и связанный с нарушениями зрения диабет могут предшествовать развитию деменции, говорится в статье, опубликованной в научном издании British Journal of Ophthalmology.

Специалистам удалось выяснить, что при возрастной макулодистрофии риск развития деменции увеличивается на 26%, при катаракте – на 11%, а при диабете, который связан с нарушениями зрения, – на 61%.

Глаукома связана с возрастанием риска появления сосудистой деменции, пишет Мир24.

Выводы были сделаны при анализе данных Британского биобанка о 12364 людях возрастом 53-73 года, собранных в период с 2006 по 2010 годы. Также уточняется, что это исследование носит обзорный характер.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости