Ученые рассказали о связи между заболеваниями глаз и развитием деменции
14 сентября 2021, 17:04
Ученые провели исследование и выяснили, что возрастная макулодистрофия, катаракта и связанный с нарушениями зрения диабет могут предшествовать развитию деменции, говорится в статье, опубликованной в научном издании British Journal of Ophthalmology.
Специалистам удалось выяснить, что при возрастной макулодистрофии риск развития деменции увеличивается на 26%, при катаракте – на 11%, а при диабете, который связан с нарушениями зрения, – на 61%.
Глаукома связана с возрастанием риска появления сосудистой деменции, пишет Мир24.
Выводы были сделаны при анализе данных Британского биобанка о 12364 людях возрастом 53-73 года, собранных в период с 2006 по 2010 годы. Также уточняется, что это исследование носит обзорный характер.
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