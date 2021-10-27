Только в одной Америке более 70% всей переработанной пищи содержит в себе ГМО

Аргументы Недели → Здоровье 13+

27 октября 2021, 18:29

Исследование ученых показали, что ГМО-продукты приводят к генной модификации организма человека. Согласно исследованию, опубликованному в Публичной библиотеке наук (PLOS), гены из генетически модифицированных продуктов были обнаружены в фрагментах ДНК, взятых из 1000 образцов человека.



АнтиГМО-движения весьма распространены в большинстве стран мира. В России, например, действует Общенациональная ассоциация генетической безопасности вреда ГМО. Противники ГМО есть и в Европе и США. Пожалуй, в мировом масштабе главным противником новых технологий стал Гринпис — организация публикует статьи и проводит лекции о вреде ГМО, собирает митинги и акции протеста. Более того, «зелёные» активисты неоднократно атаковали поля золотого риса в Азии. По мнению гринписовцев, ГМО не настолько эффективны и слишком мало изучены, чтобы запускать их массовое производство — они могут наносить непоправимый урон здоровью человека и экологии планеты. Но главное, корпорации, производящие генно-модифицированные семена (самая крупная — «Monsanto», которую в прошлом году купил фармацевтический гигант Bayer), захватывают и практически монополизируют сельское хозяйство, разоряя традиционных фермеров.



Количество регионов Европы, объявляющих свои территории свободными от ГМО, постоянно увеличивается, бизнес также активно реагирует на требования потребителей, не желающих употреблять ГМО.



Самая строгая форма зоны, свободной от ГМО, — это мораторий на выращивание ГМ-культур на уровне государства. С 2016 года такой запрет действует в России, об этом также было заявлено в Берлине как о серьезном достижении общественности и политиков. Такие моратории также приняты в Венгрии и Швейцарии. Запрет на выращивание ГМ-кукурузы (единственной трансгенной культуры, одобренной в Европейском союзе) существует во Франции, Греции и в Австрии. Экологи настаивают на том, что изменение генома не должно происходить в коммерческих целях, и все процессы, связанные с созданием принципиально новых трансгенных живых организмов, должны быть полностью понятны и открыты для общества, а любые продукты с ГМО должны иметь маркировку во всех странах»



Только в одной Америке более 70% всей переработанной пищи содержит в себе ГМО. Среди ключевых сельскохозяйственных культур этот процент еще выше — говорят, что он может составлять от 85 до 95%.



Канада является одной из трёх крупнейших производителей ГМ-культур в мире. С 1996 года в Канаде выращиваются трансгенные соя, кукуруза, хлопчатник и рапс, по большей части это культуры, имеющие внедрённый ген, обеспечивающий устойчивость к химикатам. В настоящее время правительство Канады, видя к чему привело использование ГМ-культур, отказали биотехнологическим компаниям в регистрации новых линий и сортов.



Некоторые страны пошли по пути полного отказа от ГМ-культур и ГМ-продуктов, организовав зоны, свободные от ГМО (ЗСГМО). В настоящее время известно более 1300 зон в 35 странах мира, которые организовали ЗСГМО. Однако ни одна из форм зон, свободных от ГМО, пока не включает запрет импорта продуктов с ГМО и ГМ-сырья для производства продуктов.



Подробности читайте в материале «Аргументов недели».





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