Врач-диетолог Чехонина посоветовала желающим сбросить лишний вес есть тыкву

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Юлия Чехонина в рамках беседы с журналистами рассказала, что тыква может помочь в избавлении от лишних килограммов и устранении проблем с пищеварением.
Юлия Чехонина отметила, что люди, которые постоянно контролируют массу тела должны обязательно внести в свой рацион осенью тыкву. По словам эксперта, данный продукт является низкокалорийным. Тыкву можно добавлять в кашу и даже выпечку.
Врач в беседе с Радио Sputnik также заметила, что этот продукт полезен для органов пищеварения, вследствие чего его довольно часто используют в лечебном питании. Кроме того, тыква является источников различных веществ и волокон, необходимых организму.
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