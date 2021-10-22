Врач-диетолог Чехонина посоветовала желающим сбросить лишний вес есть тыкву

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22 октября 2021, 08:34 Источник: Радио Sputnik

тыква, pixabay.com

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Юлия Чехонина в рамках беседы с журналистами рассказала, что тыква может помочь в избавлении от лишних килограммов и устранении проблем с пищеварением.

Юлия Чехонина отметила, что люди, которые постоянно контролируют массу тела должны обязательно внести в свой рацион осенью тыкву. По словам эксперта, данный продукт является низкокалорийным. Тыкву можно добавлять в кашу и даже выпечку.

Врач в беседе с Радио Sputnik также заметила, что этот продукт полезен для органов пищеварения, вследствие чего его довольно часто используют в лечебном питании. Кроме того, тыква является источников различных веществ и волокон, необходимых организму.

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