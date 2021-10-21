Вирусолог Альтштейн заявил, что новые разновидности вирусов возникают постоянно

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21 октября 2021, 11:27 Источник: RT

медик, фото: Иван Макеев/Global Look Press

Вирусолог доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн прокомментировал заявление эпидемиолога Камиля Хафизова о том, что в России выявлены единичные случаи нового варианта коронавирусной инфекции «дельта» AY.4.2.

«Сейчас доминирует штамм «дельта». Он всюду. Что касается новой разновидности, подобные разновидности возникают постоянно. Вирус размножается, у него неточно копируются геномы, вследствие чего и возникают новые разновидности»,- пояснил он RT.

Альтштейн отметил, что ученые сосредоточены на штамме «дельта» и в отношении него принимаются все необходимые меры. Вирусолог уверен, что ускорение темпов вакцинации позволит справиться с этой ситуацией быстрее, но остается открытым вопрос, как это сделать. Также он напомнил о мерах, которые сокращают контакты между людьми до минимума.

«Способы защиты всем хорошо известны - это ношение масок в местах массового скопления людей, особенно в общественном транспорте, соблюдение дистанции, работа в удалённом доступе, если есть такая возможность»,- продолжил эксперт.

Ранее министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид сообщил, что на территории страны в настоящий момент распространяется новый вариант штамма коронавируса «дельта».

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