Эпидемиолог Хафизов заявил о единичных случаях нового варианта штамма «дельта» AY.4.2 в России

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21 октября 2021, 07:35 Источник: РИА Новости

медик, фото: Lantyukhov Sergey/Global Look Press

Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов сообщил, что в России выявлены единичные случаи нового варианта коронавирусной инфекции «дельта» AY.4.2.

«Вариант AY.4.2 линии "дельта" уже обнаруживается в единичных случаях в России, как следует из результатов секвенирования геномов коронавируса SARS-CoV-2, депонируемых в базу данных "VGARus"»,- высказал он.

Хафизов отметил, что в некоторых кругах новый геновариант называют «дельта плюс». По его словам, AY.4.2 - одно из множества ответвлений линии «дельта», которое имеет ряд преимуществ перед исходной и остальными версиями вируса. Он добавил, что о заразности мутации сказать пока сложно, поскольку ученые изучают этот вопрос. При этом эпидемиолог не исключает, что вероятность широкого распространения штамма в России и мире достаточно высока.

«Частота этой подлинии увеличивается, но эксперты не считают, что именно она ответственна за сохраняющееся большое количество ежедневных случаев заражения коронавирусом в различных странах»,- пояснил Хафизов.

Медик уверен, эта разновидность «дельты» может спровоцировать дополнительный подъем заболеваемости. Он призывает людей, особенно тех, кто не переболел коронавирусом, сделать прививку.

«Штамм не настолько сильно отличается, чтобы кардинально изменить способность связывания с антителами. И если судить по тому, что у него есть мутации именно в S-белке, то скорее всего он больше связан именно с заразностью, а не с тяжестью протекания заболевания»,- заключил специалист.

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