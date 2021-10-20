Глава Минздрава Британии Джавид признал, что в стране распространяется новый вариант штамма COVID-19 «дельта»

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20 октября 2021, 21:25 Источник: РИА "Новости"

COVID-19, pixabay.com

Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид в среду, 20 октября, признал, что на территории страны в настоящий момент распространяется новый вариант штамма коронавируса "дельта".

Саджид Джавид в рамках пресс-конференции заметил, что COVID-19 мутирует, поэтому постоянно выявляются новые варианты заболевания. В частности, речь идет об очередном варианте штамма коронавируса "дельта", который известен как AY.4.2.

По словам главы британского Минздрава, данная мутация сейчас действительно распространяется в стране, однако пока нет оснований считать, что AY.4.2 более опасен, чем предыдущие варианты.

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