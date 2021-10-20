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В США зарегистрировали разновидность штамма коронавируса «дельта» AY4.2

, 17:44 Источник: РИА "Новости"

В США зарегистрировали разновидность штамма коронавируса «дельта» AY4.2
анализ крови, pixabay.com

Глава Центра по контролю и предотвращению заболеваний (CDC) в США Рошель Валенски заявила, что выявленная в Британии разновидность штамма COVID-19 "дельта" AY4.2 была зафиксирована в Штатах.

Рошель Валенски в рамках брифинга в Белом доме в среду, 20 октября, отметила, что в США пока не отмечают увеличения числа случаев заражения вариантом "дельта" AY4.2  или появления его кластеров.

Уточняется, что пока не поступало данных о том, что новый вариант подрывает эффективность вакцин против COVID-19 или препаратов, которые используются для лечения коронавирусной инфекции. Валенски добавила, что ключевым штаммом, который распространяется в Штатах, сейчас по-прежнему является "дельта".

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