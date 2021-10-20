Телеканал I24: В Израиле выявлен первый случай заражения новым подвидом штамма коронавируса «дельта» AY.4.2

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20 октября 2021, 08:43 Источник: ТАСС

фото: pixabay.com

Первый случай заражения новым подвидом штамма коронавирусной инфекции "дельта" AY.4.2 выявлен в Израиле. Израильский телеканал I24 в среду утром передал, что новый подвид вируса был обнаружен во вторник вечером у 11-летнего ребенка, прилетевшего из Молдавии, при проверке в аэропорту Бен-Гурион.

Представители Минздрава Израиля официально подтвердили первый случай заражения вариантом AY.4.2.

Медики отметили, что ребёнок, у которого выявили новый подвид, после возвращения в Израиль ни с кем не контактировал и изолирован.

Разновидность AY.4.2 впервые была выявлена в середине лета в Великобритании. По данным Би-би-си, на этот вариант штамма приходится около шести процентов всех новых случаев заражения в стране. Директор Института генетики при Университетском колледже Лондона Франсуа Баллу предполагает, что AY.4.2 может распространяться на 10-15 быстрее, чем "дельта". Эта информация будет изучаться дополнительно.

Врач клинической лабораторной диагностики Анна Сафонова рассказала, что кроме новой коронавирусной инфекции, есть другие, не менее опасные вирусы.

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