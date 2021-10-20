Аргументы Недели Общество 13+

Телеканал I24: В Израиле выявлен первый случай заражения новым подвидом штамма коронавируса «дельта» AY.4.2

, 08:43 Источник: ТАСС

Телеканал I24: В Израиле выявлен первый случай заражения новым подвидом штамма коронавируса «дельта» AY.4.2
фото: pixabay.com

Первый случай заражения новым подвидом штамма коронавирусной инфекции "дельта" AY.4.2 выявлен в Израиле. Израильский телеканал I24 в среду утром передал, что новый подвид вируса был обнаружен во вторник вечером у 11-летнего ребенка, прилетевшего из Молдавии, при проверке в аэропорту Бен-Гурион.

Представители Минздрава Израиля официально подтвердили первый случай заражения вариантом AY.4.2.
Медики отметили, что ребёнок, у которого выявили новый подвид, после возвращения в Израиль ни с кем не контактировал и изолирован.

Разновидность AY.4.2 впервые была выявлена в середине лета в Великобритании. По данным Би-би-си, на этот вариант штамма приходится около шести процентов всех новых случаев заражения в стране. Директор Института генетики при Университетском колледже Лондона Франсуа Баллу предполагает, что AY.4.2 может распространяться на 10-15 быстрее, чем "дельта". Эта информация будет изучаться дополнительно.

Врач клинической лабораторной диагностики Анна Сафонова рассказала, что кроме новой коронавирусной инфекции, есть другие, не менее опасные вирусы.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ИЧ

Общество

Голикова призвала обеспечить контроль за соблюдением ограничительных мер по COVID-19

Голикова призвала обеспечить контроль за соблюдением ограничительных мер по COVID-19

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова во вторник, 19 октября, выдвинула идею об обеспечении контроля за соблюдением всех ограничительных мер по COVID-19.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Шоу-бизнес

Происшествия

Происшествия

Общество

В мире