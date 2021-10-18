Врач Сафонова перечислила вирусы, кроме COVID-19, которые могут привести к тяжелому течению болезни

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18 октября 2021, 12:59 Источник: радио Sputnik

медик, фото: pixels.com

Врач клинической лабораторной диагностики Анна Сафонова рассказала о преобладающих осенью заболеваниях. По ее словам, кроме новой коронавирусной инфекции, есть другие, не менее опасные вирусы.

«Кроме коронавирусной инфекции, у нас сезон ОРВИ тоже есть, причем в этом году он серьезный. Очень много парагриппов выявляют в лабораториях. Также сейчас время сезонных коронавирусов, которых четыре типа всегда циркулировали, их тоже находят в достаточно больших количествах. Не обязательно у человека будет "чистый" коронавирус (SARS-CoV-2)»,- пояснила она в беседе с радио Sputnik.

Сафонова назвала «самым страшным» сочетание COVID-19 с другим типом вируса. Она рекомендует при первых симптомах заболевания проверять организм не только на коронавирус, чтобы избежать тяжелых последствий.

«В методических рекомендациях прописано, что для пациентов с пневмонией обязательно назначение ОРВИ-комплекса. Там смотрят порядка пятнадцати видов респираторных вирусов»,- уточнила медик.

Врач отметила, что это принципиально важно для назначения противовирусной терапии, поскольку против гриппа и коронавируса применяют разные препараты. Также Сафонова напомнила о вакцинах против этих заболеваний. Она заверила, что прививки снижают риски для здоровья.

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