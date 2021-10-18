Риск летального исхода от ковида можно предсказать по пульсу

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18 октября 2021, 09:33

Чем больше мы знаем о COVID-19, тем лучше. Фото: GlobalLook

Группа ученых из Великобритании и Италии выяснила, что скорость распространения по артериям пульсовой волны у зараженных коронавирусом может быть признаком высокой вероятности смертельного исхода.

Согласно исследованию, риск считается повышенным при скорости пульсовой волны выше 13 м/с. У пациентов молодого и среднего возраста норма – 5,5–8 м/с. Скорость пульсовой волны зависит от эластичности стенок артерий, которая с возрастом снижается.

Ученые считают, что у зараженных коронавирусом данный показатель в среднем выше на 1,89 м/с, чем у здоровых. В свою очередь у тех, кто скончался от ковида, скорость пульсовой волны выше еще на столько же, по сравнению с теми, кому удалось выжить. Увеличение на один метр в секунду повышает риск летального исхода на 14%.

Исследователи напомнили, что на состояние сосудов влияют возраст и гипертония.

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