Благодаря QR-кодам южноуральцы смогут поддержать любимых спортсменов

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19 октября 2021, 10:42 Татьяна Михайлова

Фото из личного архива Александра Беленкова

С 18 октября жителям Челябинской области для посещения массовых мероприятий нужен QR-код.

Введение в регионе QR-кодов руководитель региональной Дирекции спортивно-массовых мероприятий и комплекса «Готов к труду и обороне» Александр Беленков назвал вынужденной мерой.

«Считаю, что те, кто сделали прививки и получили QR-код, имеют полное право посещать спортивно-массовые мероприятия, поддерживать любимых спортсменов и продолжать вести активный образ жизни», — прокомментировал Александр Беленков.

Он добавил, что прививки от коронавируса поставили есть у 81% сотрудников дирекции. Вакцинировались все, за исключением тех работников, у которых есть медицинские противопоказания.

Подробная информация о том, как действует система QR-кодов в Челябинской области, опубликована на сайте коронавирус74.рф.

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