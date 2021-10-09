Челябинская область перешагнула порог в 400 заболевших ковидом за сутки

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9 октября 2021, 10:15 Анна Семенова

У врачей вновь нет времени на отдых. Фото Юлии Боровиковой, Вечерний Челябинск

На сегодня, 9 октября, в статистике регионального Минздрава – 401 заболевший. Каждый день Челябинская область бьет собственный антирекорд (вчера было 400, а позавчера -397 новых зараженных). Среди тех, кто получил положительный ПЦР-тест, трое школьников.

На текущий момент ковидом болеет 10 720 южноуральцев. За прошедшие сутки от вируса скончались 27 человек.

Напоминаем, что с понедельника, 11 октября, в Челябинской области начнет действовать постановление об обязательной вакцинации для тех, кто работает с людьми.

В текущие выходные можно сделать прививку в торговых комплексах и других общественных местах.

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