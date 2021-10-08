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Где южноуральцам в выходные привиться от гриппа и ковида

, 13:28

Где южноуральцам в выходные привиться от гриппа и ковида
Прививку можно сделать как от ковида, так и от гриппа. Фото Юлии Боровиковой, Вечерний Челябинск

Традиционно в субботу и воскресенье начинают свою работу мобильные бригады.

К вакцинации от коронавируса подключают вакцинацию от гриппа. В предстоящие выходные можно будет выбрать и сделать прививку в ТРК и других общественных местах Челябинской области. Успевайте, между вакцинами нужно сделать перерыв в месяц.

Итак, расписание следующее:

В Челябинске в субботу, 9 октября:

  • ТРК «Алмаз» с 10:00 - 14:00
  • ТРК «Кольцо» с 12:00 - 18:00
  • ТРК «Родник» с 10:00 - 16:00
  • ТРК «Космос» с 12:00 - 16:00
  • ТРК «Куба» с 10:00 - 13:00
  • ТК «КС» с 12:00 - 15:00
  • Гипермаркет «Лента», ул. Черкасская, 23 с  9:00 - 13:00
  • Медпункт на ЖД Вокзале с 10:00 - 19:00.

В Челябинске в воскресенье, 10 октября:

  • ТРК «Алмаз» с 10:00 - 14:00
  • ТРК «Кольцо» с 12:00 - 17:00
  • ТРК «Родник» с 10:00 - 16:00
  • ТРК «Фокус» с 11:00 - 16:00
  • Медпункт на ЖД Вокзале с 10:00 - 19:00.

В Магнитогорске в субботу, 9 октября:

  • ТРК «Гостиный двор» с 11:00 - 15:00
  • ТРК «Континент» с 11:00 - 15:00

В Магнитогорске в воскресенье, 10 октября:

  • ТРК «Гостиный двор» с 11:00 - 15:00
  • ТРК «Континент» с  11:00 - 15:00
  • ТРК «Семейный парк» с 10:00 - 14:00

В Магнитогорске во время хоккейных матчей в «Арене «Металлург» 11 и 14 октября: с 17:00 - 19:00

В Чебаркуле в субботу и воскресенье:

  • Колхозный рынок с 9:00 - 13:00
  • Минирынок с 13:00 - 16:00.

В Миассе в субботу и воскресенье:

  • ТРК «Слон» с 11:00 - 14:00.

В Златоусте в субботу и воскресенье:

  • ТРК «Тарелка» с 12:00 - 17:00.

В Кыштыме в субботу и воскресенье:

  • ТК «Радуга» с 10:00 - 14:00.

В Чесме в воскресенье, 10 октября:

  • ТЦ «Магнит» с 10:00 - 14:00.

В Пласте в субботу и воскресенье:

  • ТК «Раздолье» с 9:00 - 13:00.

В Каслях в субботу, 9 октября:

  • ТЦ «Перекрёсток» с 10:00 - 13:00.

В Троицке в субботу и воскресенье:

  • Медпункт на ЖД Вокзале с 10:00 - 19:00.

В Сатке в субботу и воскресенье:

  • Центральный рынок с 10:00 - 12:00
  • п. Межевой, рынок с 10:00 - 12:00.

В Копейске в субботу, 9 октября:

  • ТК «Слава» с 10:00 - 13:00.

В с. Долгодеревенское в субботу, 9 октября:

  • РЭО ГИБДД, пер. Школьный, 7 с 9:00 - 13:00.

В Кизиле в субботу и воскресенье:

  • Магазин «Магнит» с 9:00 - 12:00.

В Карталах в субботу, 9 октября:

  • ТЦ «Фрегат» с 11:00 - 13:00.

При себе иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС, медицинскую маску.

 

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