Где южноуральцам в выходные привиться от гриппа и ковида

Традиционно в субботу и воскресенье начинают свою работу мобильные бригады.
К вакцинации от коронавируса подключают вакцинацию от гриппа. В предстоящие выходные можно будет выбрать и сделать прививку в ТРК и других общественных местах Челябинской области. Успевайте, между вакцинами нужно сделать перерыв в месяц.
Итак, расписание следующее:
В Челябинске в субботу, 9 октября:
- ТРК «Алмаз» с 10:00 - 14:00
- ТРК «Кольцо» с 12:00 - 18:00
- ТРК «Родник» с 10:00 - 16:00
- ТРК «Космос» с 12:00 - 16:00
- ТРК «Куба» с 10:00 - 13:00
- ТК «КС» с 12:00 - 15:00
- Гипермаркет «Лента», ул. Черкасская, 23 с 9:00 - 13:00
- Медпункт на ЖД Вокзале с 10:00 - 19:00.
В Челябинске в воскресенье, 10 октября:
- ТРК «Алмаз» с 10:00 - 14:00
- ТРК «Кольцо» с 12:00 - 17:00
- ТРК «Родник» с 10:00 - 16:00
- ТРК «Фокус» с 11:00 - 16:00
- Медпункт на ЖД Вокзале с 10:00 - 19:00.
В Магнитогорске в субботу, 9 октября:
- ТРК «Гостиный двор» с 11:00 - 15:00
- ТРК «Континент» с 11:00 - 15:00
В Магнитогорске в воскресенье, 10 октября:
- ТРК «Гостиный двор» с 11:00 - 15:00
- ТРК «Континент» с 11:00 - 15:00
- ТРК «Семейный парк» с 10:00 - 14:00
В Магнитогорске во время хоккейных матчей в «Арене «Металлург» 11 и 14 октября: с 17:00 - 19:00
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В Чебаркуле в субботу и воскресенье:
- Колхозный рынок с 9:00 - 13:00
- Минирынок с 13:00 - 16:00.
В Миассе в субботу и воскресенье:
- ТРК «Слон» с 11:00 - 14:00.
В Златоусте в субботу и воскресенье:
- ТРК «Тарелка» с 12:00 - 17:00.
В Кыштыме в субботу и воскресенье:
- ТК «Радуга» с 10:00 - 14:00.
В Чесме в воскресенье, 10 октября:
- ТЦ «Магнит» с 10:00 - 14:00.
В Пласте в субботу и воскресенье:
- ТК «Раздолье» с 9:00 - 13:00.
В Каслях в субботу, 9 октября:
- ТЦ «Перекрёсток» с 10:00 - 13:00.
В Троицке в субботу и воскресенье:
- Медпункт на ЖД Вокзале с 10:00 - 19:00.
В Сатке в субботу и воскресенье:
- Центральный рынок с 10:00 - 12:00
- п. Межевой, рынок с 10:00 - 12:00.
В Копейске в субботу, 9 октября:
- ТК «Слава» с 10:00 - 13:00.
В с. Долгодеревенское в субботу, 9 октября:
- РЭО ГИБДД, пер. Школьный, 7 с 9:00 - 13:00.
В Кизиле в субботу и воскресенье:
- Магазин «Магнит» с 9:00 - 12:00.
В Карталах в субботу, 9 октября:
- ТЦ «Фрегат» с 11:00 - 13:00.
При себе иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС, медицинскую маску.
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