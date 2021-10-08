С 11 октября вакцинация от ковида станет обязательной в Челябинской области

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8 октября 2021, 17:26 Анна Семенова

Работаешь с людьми - сделай прививку. Фото Юлии Боровиковой, Вечерний Челябинск

Прививку в обязательном порядке должны сделать все, кто работает с людьми.

Ох, и крику сейчас будет! – такие комментарии оставляют под срочной новостью в соцсетях южноуральцы. Сегодня главным санитарным врачом Челябинской области Анатолием Семеновым было подписано постановление, которое гласит: с понедельника, 11 октября, в регионе вводится обязательная вакцинация от COVID-19.

Все, чья работа связана с людьми, обязаны сделать прививку. Педагоги, работники сферы торговли и красоты, сотрудники социальных служб, все, кто трудится в сфере общественного питания, ЖКХ, банков и проч. больше не могут отказаться от вакцинации, если у них нет медотвода. Правила касаются тех, кому исполнилось 18 лет.

«А как еще, если люди от вакцины так открещиваются? Нравится что ли жить в пандемию?», «Эпидемия - дело такое, раньше никого не спрашивали, правда, меры принимались еще жестче и с медициной был порядок», - пишут одни.

«Дело сугубо добровольное. У нас кто хотел тот привился. Остальные сказали, что уволятся, если будет принуждение. Похож, наш начальник скоро останется без персонала», - рассуждают другие.

«Это именно тот случай, когда мы за диктаторский подход. Можете бросать в нас камни, но мы за обязательную вакцинацию», - отреагировал на новость телеграм-канал KARLMARKS.

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