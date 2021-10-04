Диетолог Белоусова объяснила, как приготовить вкусную и полезную гречку

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4 октября 2021, 11:54 Источник: радио Sputnik

гречка, фото: pixels.com

Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова рассказала, как приготовить вкусное и полезное блюдо из гречки. По ее словам, недостаточно просто вскипятить воду и добавить туда крупу.

«Сначала гречку мы бросаем на сухую сковородку и только после того, как пошел гречневый запах, мы ее забрасываем в кастрюлю и варим на тихом огне. И когда вода практически выкипела, мы туда кладем масло, так как полезно сочетание гречки с животными жирами», - поделилась эксперт в беседе с радио Sputnik.

Белоусова советует действовать по «бабушкиному рецепту» после испарения воды: взять полотенце, накрыть им кастрюлю и поставить под подушку, чтобы каша доходила до нужного состояния.

Диетолог напомнила, что гречка богата железом, но, чтобы организм его лучше усваивал, можно смешать кашу с болгарским перцем, помидорами и запить апельсиновым соком – добавляем витамин C. Тогда железо из гречки начинает усваиваться замечательно, отметила Белоусова.

Кроме того, врач рекомендует употреблять гречку на завтрак, поскольку она менее калорийная, чем, например, овсянка. При этом крупа дает хорошее насыщение и заряжает энергией на всю первую половину дня, пояснила эксперт.

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