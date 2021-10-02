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Кардиолог Иванов перечислил продукты, вызывающие гипертонию

, 09:16 Источник: Парламентская газета

Кардиолог Иванов перечислил продукты, вызывающие гипертонию
тонометр, фото: pixabay.com

Врач-кардиолог госпиталя для ветеранов войн № 2 Сергей Иванов рассказал, какие продукты следует исключить из рациона, чтобы предотвратить развитие гипертонии.

Иванов отметил, что гипертонией – повышенным артериальным давлением – могут страдать не только пожилые люди, но и молодые. По его словам, сидячий образ жизни и отсутствие физических нагрузок негативно влияют на сонные и позвоночные артерии, «они физиологически пережимаются, что начинает формировать артериальную гипертензию».

Также врач рекомендует сократить употребление соли и продуктов, имеющих в своём составе жиры животного происхождения, исключить из своего рациона полуфабрикаты. По его словам, избыточная масса тела приводит к заболеванию. 

«Если говорить о неправильных продуктах, то это, как правило, наиболее дешёвые: сосиски, где содержится много жира, колбаса, пельмени. Полезно есть хороший полноценный белок - овощи … надо отказаться от чрезмерного употребления «быстрых» углеводов, так как они формируют сахарный диабет второго типа»,- пояснил кардиолог.

Ранее  врач Александр Мясников сообщил, что снижение давления при инсульте может привести к летальному исходу. 

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