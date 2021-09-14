Мясников заявил, что снижение давления при инсульте может привести к летальному исходу

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14 сентября 2021, 09:05

таблетки, фото: pixabay.com

Известный телеведущий и врач Александр Мясников рассказал о смертельной ошибке при инсульте. Своим мнением он поделился в эфире телеканала «Россия 1».

Мясников отметил, что прием препаратов для снижения давления при инсульте может привести к летальному исходу для пациента. По его словам, человек пытается снизить давление, а тем самым убивает себя.

«Врач имеет право снизить давление не больше, чем на двадцать процентов от исходного, не больше, и то в течение определенного времени», - пояснил он.

Эксперт добавил, что высокое давление является причиной тромбоза мозговых вен. Мясников уточнил, что таким пациентам нельзя его снижать, поскольку это приводит к падению перфузионного давления в мозге, сердце и почках.

«Если вопрос, дать лекарство, снизить давление либо ничего не делать, лучше ничего не делать, потому что там как повезет, а тут ты его убьешь», - подчеркнул врач.

Он рекомендует при инсульте в течение трех часов доставить человека в больницу, где ему окажут необходимую помощь.

Ранее терапевт Оксана Драпкина назвала ошибочным мнение о том, что повышение артериального давления является одним из первых признаков проблем с сердцем.

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