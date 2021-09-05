Терапевт Драпкина: боли в животе и при вдыхании холодного воздуха могут сигнализировать о развитии сердечных заболеваний

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5 сентября 2021, 10:06 Источник: Российская газета

медик, фото: pixabay.com

Главный внештатный специалист-терапевт Минздрава России, профессор Оксана Драпкина назвала ошибочным мнение о том, что повышение артериального давления является одним из первых признаков проблем с сердцем. По ее словам, боль при вдыхании холодного воздуха может говорить о более серьезных проблемах.

Драпкина пояснила, что о серьезных сердечных заболеваньях может свидетельствовать боль при вдыхании холодного воздуха, боль в животе и боль, отдающая в конечности. Врач привела в пример абдоминальную форму инфаркта, симптомами которой часто являются тошнота, рвота и боли в животе.

Медик рекомендует обращать внимание на неприятные ощущения в груди: чувство тяжести, жжения или сдавливания, а также на одышку в состоянии покоя.

Она отметила, что людям с пагубными привычками, а также тем, чьи родственники в возрасте до 60 лет перенесли инфаркты, инсульты или внезапную остановку сердца, необходимо регулярно проходить медицинское обследование.

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