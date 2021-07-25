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Мясников назвал боль в шее, изжогу и вздутие живота неочевидными признаками приближающегося инфаркта

, 12:37 Источник: Россия 1

Мясников назвал боль в шее, изжогу и вздутие живота неочевидными признаками приближающегося инфаркта
боль в груди, pixabay.com

Врач и телеведущий Александр Мясников утром в воскресенье, 25 июля, перечислил не самые очевидные признаки приближающегося инфаркта, которые удается распознать далеко не каждому человеку.

Мясников отметил, что самыми частыми симптомами этого опасного состояния являются боль в груди, одышка, слабость, а также повышенное потоотделение.

Существуют, однако, и те признаки, которые на первый взгляд не свидетельствуют о проблемах с сердцем: боль в шее, челюсти или плече, спутанность речи, изжога и вздутие живота. Если у человека возникают эти симптомы, ему следует обратиться к специалисту, поскольку если он вовремя попадет к врачу, то в случае инфаркта вероятность смерти составит три-шесть процентов, а если не попадет – 33 процента.

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