Комитет Совфеда предложил бесплатно обеспечивать лекарствами граждан с хроническими болезнями сердца

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23 июля 2021, 08:00 Источник: Парламентская газета

таблетки, ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Комитет Совета Федерации по социальной политике предложил внести в перечень бесплатного лекарственного обеспечения граждан с болезнями сердца. Соответствующую информацию предоставили журналисты.

В документе, который комитет Совфеда направил в Министерство здравоохранения РФ, предлагается обеспечить бесплатными лекарствами людей с ишемической болезнью сердца, фибрилляцией предсердий, хронической сердечной недостаточностью, а также граждан, прошедших стентирование периферических артерий.

Напомним, 5 июля вице-президент Российского кардиологического общества Юрий Беленков заявил, что смертность от сердечно-сосудистых заболеваний во время пандемии COVID-19 увеличилась на 7-10%.

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