Комитет Совфеда предложил бесплатно обеспечивать лекарствами граждан с хроническими болезнями сердца

Комитет Совета Федерации по социальной политике предложил внести в перечень бесплатного лекарственного обеспечения граждан с болезнями сердца. Соответствующую информацию предоставили журналисты.
В документе, который комитет Совфеда направил в Министерство здравоохранения РФ, предлагается обеспечить бесплатными лекарствами людей с ишемической болезнью сердца, фибрилляцией предсердий, хронической сердечной недостаточностью, а также граждан, прошедших стентирование периферических артерий.
Напомним, 5 июля вице-президент Российского кардиологического общества Юрий Беленков заявил, что смертность от сердечно-сосудистых заболеваний во время пандемии COVID-19 увеличилась на 7-10%.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.