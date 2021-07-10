В ЕМА назвали миокардит и перикардит побочными эффектами вакцин против коронавируса от компаний BioNTech/Pfizer и Moderna

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10 июля 2021, 08:14 Источник: BBC

медик, фото: pixabay.com

В Европейском агентстве по лекарственным средствам (ЕМА) рассказали о побочных эффектах вакцин против новой коронавирусной инфекции, произведенных компаниями BioNTech/Pfizer и Moderna.

Согласно отчету комитета по безопасности ЕМА, вакцины Comirnaty и Spikevax в крайне редких случаях могут привести к миокардиту и перикардиту. Несмотря на то, что преимущества препаратов намного перевешивают любые риски, медикам и пациентам рекомендуется знать о симптомах воспаления сердца, отметили в ведомстве. Регулирующий орган призвал человека обратиться к врачу, если он почувствует боль в груди, чувство одышки и учащенное сердцебиение. Кроме того, по данным ЕМА, побочные эффекты чаще встречаются у молодых мужчин после введения второй дозы вакцины.

«Эти сообщения крайне редки, и явления, как правило, легкие, люди обычно выздоравливают в течение короткого времени при стандартном лечении и отдыхе»,- уточнили в ведомстве.

Уточняется, что в ЕС было сделано около 177 млн прививок препаратами, произведёнными Pfizer/BioNTech, среди них миокардит зафиксирован у 145 пациентов, перикардит - у 138. Теперь эти состояния официально внесут в список побочных эффектов от двух вакцин в Британии и Европе.

Миокардит – это воспаление самой сердечной мышцы, а воспаление наполненного жидкостью мешка, в котором находится сердце - перикардит.

Ранее Минздрав Аргентины назвал головную боль и повышенную температуру самыми частыми побочными реакциями на «Спутник V».

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