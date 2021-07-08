Аргументы Недели Здоровье 13+

Минздрав Аргентины назвал головную боль и повышенную температуру самыми частыми побочными реакциями на «Спутник V»

, 18:55 Источник: РИА Новости

Минздрав Аргентины назвал головную боль и повышенную температуру самыми частыми побочными реакциями на «Спутник V»
вакцина, фото: Kalizhan Ospanov/XinHua/ globallookpress.com

Минздрав Аргентины рассказал о самой распространенной побочной реакции на вакцину против новой коронавирусной инфекции «Спутник V». Соответствующее исследование опубликовало РИА Новости.

Ученые отметили, что при введении «Спутника V» побочные реакции были выявлены у 0,5% пациентов (548,73 случая на 100 тысяч введенных доз и 2,78 случая тяжелых реакций на препарат на 100 тысяч введенных доз). Отмечается, что всего было использовано 6 964 344 дозы российской вакцины.

Так, было зафиксировано 15 278 случаев головной боли, боли в мышцах и суставах и 14 397 случаев повышения температуры с головной болью и болью в мышцах и суставах.

Кроме того, в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), комментируя заявление аргентинских ученых, подчеркнули, что «случаи серьезных нежелательных явлений, потребовавших госпитализацию, крайне редки (всего 0,0027% случаев)».

При этом в Минздраве Аргентины уточнили, что в ходе прививочной кампании препаратом AstraZeneca выявили 3 543 побочные реакции (132,34 на 100 тысяч введенных доз и 3,07 тяжелых реакций на 100 тысяч доз). Всего использованы 2 305 351 доза этого препарата. Эксперты добавили, что у китайской вакцины Sinopharm выявлено 1 270 случаев реакций (34,61 на 100 тысяч доз и 1,19 тяжелых реакций на 100 тысяч доз). Всего введено 3 531 420 доз.

Специалисты сообщили, что с начала вакцинации в Аргентине выявлено 45 728 реакций, которые могут быть связаны с прививкой. Из них 307 случаев были тяжелыми и потребовали госпитализации, пояснили они. Всего использовано 12 801 115 доз разных производителей.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

БА

В мире

Пресс-конференцию премьера Испании и президента Литвы на базе НАТО в городе Шяуляй прервали из-за неизвестных самолетов в небе

Пресс-конференцию премьера Испании и президента Литвы на базе НАТО прервали якобы из-за Су-24 в небе

В четверг, 8 июля, пресс-конференция премьер-министра Испании Педро Санчеса и президента Литвы Гитанаса Науседы на базе НАТО в литовском городе Шяуляй была прервана из-за сигнала тревоги. Отмечается, что в международном воздушном пространстве над Балтийским морем были зафиксированы два воздушных судна, предположительно российских.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью