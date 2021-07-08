Минздрав Аргентины назвал головную боль и повышенную температуру самыми частыми побочными реакциями на «Спутник V»

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8 июля 2021, 18:55 Источник: РИА Новости

вакцина, фото: Kalizhan Ospanov/XinHua/ globallookpress.com

Минздрав Аргентины рассказал о самой распространенной побочной реакции на вакцину против новой коронавирусной инфекции «Спутник V». Соответствующее исследование опубликовало РИА Новости.

Ученые отметили, что при введении «Спутника V» побочные реакции были выявлены у 0,5% пациентов (548,73 случая на 100 тысяч введенных доз и 2,78 случая тяжелых реакций на препарат на 100 тысяч введенных доз). Отмечается, что всего было использовано 6 964 344 дозы российской вакцины.

Так, было зафиксировано 15 278 случаев головной боли, боли в мышцах и суставах и 14 397 случаев повышения температуры с головной болью и болью в мышцах и суставах.

Кроме того, в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), комментируя заявление аргентинских ученых, подчеркнули, что «случаи серьезных нежелательных явлений, потребовавших госпитализацию, крайне редки (всего 0,0027% случаев)».

При этом в Минздраве Аргентины уточнили, что в ходе прививочной кампании препаратом AstraZeneca выявили 3 543 побочные реакции (132,34 на 100 тысяч введенных доз и 3,07 тяжелых реакций на 100 тысяч доз). Всего использованы 2 305 351 доза этого препарата. Эксперты добавили, что у китайской вакцины Sinopharm выявлено 1 270 случаев реакций (34,61 на 100 тысяч доз и 1,19 тяжелых реакций на 100 тысяч доз). Всего введено 3 531 420 доз.

Специалисты сообщили, что с начала вакцинации в Аргентине выявлено 45 728 реакций, которые могут быть связаны с прививкой. Из них 307 случаев были тяжелыми и потребовали госпитализации, пояснили они. Всего использовано 12 801 115 доз разных производителей.

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