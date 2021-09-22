Выявить скрытые болезни сердца врачам Приморья помогает велосипед

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22 сентября 2021, 11:01

фото- Находкинская городская больница

Находкинская городская больница по программе модернизации первичного звена здравоохранения получила велоэргометр. Этот современный аппаратный комплекс стоимостью 1,2 миллиона рублей предназначен для ранней диагностики заболеваний сердечно-сосудистой системы. В медучреждении новое оборудование уже ввели в эксплуатацию

Новинка хороша тем, что это передвижная система, позволяющая проводить обследование в амбулаторных условиях, рассказал заместитель главного врача Находкинской городской больницы по лечебной работе Дмитрий Потешкин.

«Велоэргометрия помогает выявить скрытые болезни сердца, определиться с диагнозом в случае нетипичного течения болезни, проследить, как проходит восстановление после инфаркта, оценить риски при направлении пациентов на оперативное лечение», – отметил заместитель главврача горбольницы.

Дмитрий Потешкин пояснил, что для обследования пациенту на грудную клетку наклеивают электроды, у него измеряют электрокардиографию и артериальное давление до начала теста и во время его прохождения. Пациент крутит педали, имитируя езду на велосипеде, причём ему изменяют нагрузку, что увеличивает работу сердца и коронарного кровотока. Аппарат позволяет выполнять исследования в кратчайшие сроки, что способствует снижению смертности от сердечно-сосудистой патологии.

Федеральная программа модернизации первичного звена здравоохранения рассчитана на период 2021-2025 годы и является важной составляющей национального проекта «Здравоохранение». Приморью выделили полтора миллиарда рублей в год на её реализацию. За пять лет в медицинские учреждения края поступит 356 единиц оборудования, в том числе маммографы, флюорографы, магнитно-резонансные и компьютерные томографы. Также предстоит построить 28 медицинских объектов, из них 14 быстровозводимых. Ещё на 124 объектах проведут капитальный ремонт. Кроме того, медучреждения получат 343 санитарных автомобиля.

По программе модернизации первичного звена здравоохранения в Находкинскую городскую больницу уже поступило шесть единиц современной медицинской техники общей стоимостью более 8,5 миллиона рублей. Одно из последних приобретений – компьютерный спирометр (аппарат для исследования нарушений функции внешнего дыхания). Кроме того, проводятся капитальные ремонты в зданиях структурных подразделений горбольницы. Стоимость работ – более 26,6 миллиона рублей. На очереди – строительство новой поликлиники, которая сможет принимать до 270 человек в день. Сдать объект планируется до конца 2024 года.

Напомним, что работы по повышению качества медобслуживания населения проводятся в рамках реализации региональной госпрограммы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020 - 2027 годы.

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