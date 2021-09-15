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Доктор Мясников заявил, что сон на спине не провоцирует развитие болезни Альцгеймера

, 15:39 Источник: Общественная служба новостей

Доктор Мясников заявил, что сон на спине не провоцирует развитие болезни Альцгеймера
кровать, pixabay.com

Доктор Александр Мясников в рамках разговора с журналистами в среду, 15 сентября, рассказал, как надо спать, чтобы сохранить на долгие годы не только здоровье организма, но и красоту лица.

Александр Мясников уточнил, что косметологи не рекомендуют спать на боку, чтобы не провисала кожа на лице – лучше выбрать положение на спине. Сам врач заметил, что на боку многим людям с искривленной носовой перегородкой и другими подобными проблемами легче дышать.

Медик в разговоре с Общественной службой новостей опроверг информацию о том, что сон на спине может привести к развитию болезни Альцгеймера. По мнению Александра Мясникова, в данном случае роль играет генетика.

Врач добавил, что самое главное – спать хорошо, глубоко и долго.

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