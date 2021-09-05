Диетологи перечислили полезные осенью продукты

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5 сентября 2021, 11:41 Источник: RT

овощи, фото: pixabay.com

Диетологи рассказали, какие продукты следует включить в рацион осенью. В этот период необходимо есть продукты, которые повышают настроение, тонизируют и укрепляют иммунитет.

«Тыква - источник бета-каротина и витамина А. Яблоки, персики, абрикосы в этот сезон содержат больше витаминов и минералов. Если мы говорим про овощи, то это помидоры, огурцы, сладкий болгарский перец - они содержат витамин С, карбоновую кислоту, которая необходима для нормальной работы иммунной системы. Это хорошая профилактика инфекционных заболеваний», - поделилась с RT врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова.

Медик добавила, что фрукты и овощи являются источниками необходимых для организма антиоксидантов и пищевых волокон. Кроме того, диетолог рекомендует контролировать употребление сладкого, чтобы не набрать вес из-за ухудшения погоды. Приэ том она назвала чеснок и имбирь необязательными для поддержания иммунитета осенью продуктами.

«Имбирь и чеснок обладают антимикробным действием, но это не существенно, если мы говорим про лечение. Может быть, в качестве профилактики», - пояснила Круглова.

Коллега Ирина Писарева также посоветовала употреблять осенью блюда из тыквы, например, горячий крем-суп. По словам диетолога, он улучшает обмен веществ и согревает.

Она советует добавить в ежедневное меню больше лука, чеснока и сезонных овощей: грибы, кабачки, свеклу и пр. Еще не стоит забывать о цитрусовых, подчеркнула врач.

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