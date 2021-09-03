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Врач Мясников заявил, что белый хлеб и сахар могут спровоцировать развитие рака

, 16:07 Источник: Россия 1

Врач Мясников заявил, что белый хлеб и сахар могут спровоцировать развитие рака
сахар, pixabay.com

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, какие продукты могут спровоцировать развитие онкологических заболеваний. Специалист отметил, что для профилактики рака следует правильно питаться.

Александр Мясников заявил, что каждый пятый случай онкологии связан с неправильным питанием человека. По словам врача, в первую очередь речь идет о продуктах, провоцирующих ожирение, которое приводит к повышению уровня инсулина в крови.

Медик порекомендовал максимально сократить потребление белого сахара, белой соли, белого риса, былых макарон и белого хлеба.

Мясников также заметил, что алкоголь даже в умеренных дозах увеличивает риск развития рака груди и кишечника. 

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