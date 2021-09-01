Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, как правильно подобранное питание восстановит организм человека после COVID-19

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1 сентября 2021, 11:57 Источник: Свободная пресса

CHROMORANGE / Bilderbox/ Global Look Press

Врач-диетолог, эндокринолог, кардиолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал, как «умные» продукты могeт помочь болеющим коронавирусной инфекцией COVID-19 и людям, переболевшим ковидом, восстановиться.

Врач-диетолог объяснил, что кисломолочные продукты порой способны заменить «аптеку». По словам Гинцбурга, правильно подобранное питание положительно влияет на состояние здоровья. После ковида у людей может быть повышенный уровень воспаления.

Им надо сократить потребление провоспалительных продуктов, таких как сахар, картофель, изделия из муки высшего сорта.

Желательно заменить подсолнечное масло на льняное или оливковое. Он отметил, что подсолнечное масло в избыточном количестве обладает обладает провоспалительным свойством. Гинцбург советует убрать из рациона трансжиры, сократить потребление красного мяса.

Диетолог рекомендует есть морскую рыбу, овощи, крупы, хлеб грубого помола, бобовые, ягоды.

Доктор Михаил Гинзбург в интервью «Свободной прессе» также рассказал о диетах для лечения ожирения. Не секрет, что яйца богаты белком. Но, как подчеркнул специалист, разом съесть 15 яиц нельзя.

Если ночью человеку в тревожном состоянии хочется поесть, можно «заесть» тревогу, но есть нужно умеренно.

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