Гастроэнтеролог Харлов рассказал, от каких продуктов следует отказаться перед прививкой против коронавируса

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30 августа 2021, 08:26 Источник: радио Sputnik

холодильник, фото: pixabay.com

Врач-терапевт, гастроэнтеролог Никита Харлов сообщил, что употребление некоторых продуктов перед вакцинацией против новой коронавирусной инфекции может привести к плохому самочувствию.

Харлов отметил, что особая подготовка к вакцинации против коронавируса не нужна, но можно за несколько дней до прививки скорректировать свой рацион питания, чтобы снизить риск появления побочных эффектов, например, аллергической реакции.

«Во-первых, не надо есть ничего, что вызывает у вас аллергию. Никакой новой пищи не пробовать, есть только то, к чему вы уже давно привыкли, вплоть до конкретной марки колбасы или молока. Без экспериментов, без диковинки, без чего-то экзотического. Во-вторых, не надо переедать, потому что это удар по иммунной системе», - пояснил гастроэнтеролог в эфире радио Sputnik.

Врач призывает сократить употребление углеводов. По его словам, человек может тяжелее перенести прививку из-за повышения сахара в крови. Харлов добавил, что это касается не только сладкого, но и картофеля, каши, хлеба.

«… можно оставить цитрусовые: лимон, лайм, грейпфрут. Скорее всего, плохо повлияют (на состояние человека после прививки, – ред.) банан, виноград. Дыня перед прививкой – плохая идея, потому что она аллергенна, более аллергенна, чем тот же арбуз. Фруктов в целом нужно есть хотя бы вполовину меньше, чем обычно»,- подчеркнул эксперт.

Он рекомендует придерживаться такого рациона питания и в течение двух недель после прививки, пока формируется первичный иммунный ответ.

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