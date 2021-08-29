Эпидемиолог Пшеничная сообщила о сохранении коронавируса в кишечнике спустя несколько месяцев после болезни

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сообщила, что новая коронавирусная инфекция обнаружена в пробах, взятых со стенок кишечника переболевшего ей несколько месяцев назад человека.
«Установлено, что даже через несколько месяцев после заражения в биоптатах кишечника людей, перенесших COVID-19, обнаружена мРНК вируса SARS-CoV-2, а также вирусный белок, на который может реагировать иммунная система», - поделилась она.
Пшеничная уточнила, что человек в этот период времени уже не заразен. По ее словам, выявленные данные объясняют «длительную детекцию ранних антител IgM к коронавирусу у части пациентов, перенесших заболевание».
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