Мясников заявил, что на исчезновение йота-штамма коронавируса может повлиять естественный отбор
14 августа 2021, 12:47
Известный врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал информацию американских ученых о высокой заразности и летальности штамма новой коронавирусной инфекции «йота». Среди людей в возрасте от 65 до 74 лет смертность от этой мутации равна 82%.
«Ни один вирус не может выжить, имея смертность у носителя 82%. Это автоматически обозначает, что все его носители умрут и вирус погибнет в итоге сам: он не живет вне клетки и без хозяина существовать не может», - пояснил он.
Мясников добавил, что на быстрое исчезновение такого вируса повлияет естественный отбор.
Ранее Мясников назвал «бредом» высокую летальность от штамма коронавируса «йота».
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.