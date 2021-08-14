Мясников заявил, что на исчезновение йота-штамма коронавируса может повлиять естественный отбор

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14 августа 2021, 12:47

медик, фото: pixabay.com

Известный врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал информацию американских ученых о высокой заразности и летальности штамма новой коронавирусной инфекции «йота». Среди людей в возрасте от 65 до 74 лет смертность от этой мутации равна 82%.

«Ни один вирус не может выжить, имея смертность у носителя 82%. Это автоматически обозначает, что все его носители умрут и вирус погибнет в итоге сам: он не живет вне клетки и без хозяина существовать не может», - пояснил он.

Мясников добавил, что на быстрое исчезновение такого вируса повлияет естественный отбор.

Ранее Мясников назвал «бредом» высокую летальность от штамма коронавируса «йота».

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